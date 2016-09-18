В Варшаве Airbus A320 «Аэрофлота» крылом задел самолет

Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», во время движения на стоянке аэропорта Варшавы задел крылом хвостовую часть небольшого самолета польской авиакомпании SprintAir.

Пострадавших в результате инцидента нет. Самолет должен был вылететь из Варшавы в Москву, но был возвращен на место стоянки. Пассажиров перевели в терминал вылета, они вылетят в Москву рейсом в 21.30 мск.



Из-за происшествия рейс задержан на шесть часов, столько времени заняла проверка российского лайнера.