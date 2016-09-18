В Варшаве Airbus A320 «Аэрофлота» крылом задел самолет

Российский самолет задел крылом хвостовую часть небольшого самолета польской авиакомпании SprintAir
Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», во время движения на стоянке аэропорта Варшавы задел крылом хвостовую часть небольшого самолета польской авиакомпании SprintAir.
Пострадавших в результате инцидента нет. Самолет должен был вылететь из Варшавы в Москву, но был возвращен на место стоянки. Пассажиров перевели в терминал вылета, они вылетят в Москву рейсом в 21.30 мск.
Из-за происшествия рейс задержан на шесть часов, столько времени заняла проверка российского лайнера.