Стивен Сигал намерен снять фильм о Сахалине

Голливудский актер прибыл в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль «Край света»
Известный голливудский актер и продюсер Стивен Сигал, который в качестве гостя прибыл в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль «Край света», намерен снять фильм на Сахалине.
«Я думал о Сахалине, вам нереально повезло с местом, где вы живете. Природа, замечательные виды, море, животные, но для этого региона есть что сделать. Я увидел лично для себя, что я могу сделать, поучаствовать в том, чтобы принести что-то на Сахалин. Например, так как я занимаюсь фильмами, мы могли бы снять фильм здесь, на Сахалине», — приводит ТАСС слова Сигала, которые он произнес во время закрытия кинофестиваля.
Ранее «Известия» писали, что Стивен Сигал допустил получение им российского гражданства в будущем.
«Я думаю, российское гражданство — где-то на горизонте», — сказал актер.
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