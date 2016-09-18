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Стивен Сигал намерен снять фильм о Сахалине

Голливудский актер прибыл в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль «Край света»

Известный голливудский актер и продюсер Стивен Сигал, который в качестве гостя прибыл в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль «Край света», намерен снять фильм на Сахалине.

«Я думал о Сахалине, вам нереально повезло с местом, где вы живете. Природа, замечательные виды, море, животные, но для этого региона есть что сделать. Я увидел лично для себя, что я могу сделать, поучаствовать в том, чтобы принести что-то на Сахалин. Например, так как я занимаюсь фильмами, мы могли бы снять фильм здесь, на Сахалине», — приводит ТАСС слова Сигала, которые он произнес во время закрытия кинофестиваля.

Ранее «Известия» писали, что Стивен Сигал допустил получение им российского гражданства в будущем.

«Я думаю, российское гражданство — где-то на горизонте», — сказал актер.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Стивен Сигал намерен снять фильм о Сахалине

Голливудский актер прибыл в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль «Край света»

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