В Венгрии на соревнованиях по парашютному спорту столкнулись самолеты

К северу от венгерской столицы столкнулись два легкомоторных самолета — Piper-28 и Cessna-128. Инцидент произошел над городом Геделелле, погибли четыре человека, сообщают местные СМИ.

При столкновении самолетов погибли трое взрослых и ребенок, уточняется в сообщениях. В ходе предварительного расследования установлено, что происшествие случилось во время соревнований по парашютному спорту, передает ТАСС.



Парашютисты выпрыгнули из Piper-28, после чего он, выполняя разворот, столкнулся с самолетом Cessna-128. Причиной трагедии назван человеческий фактор, так как небо над городом было закрыто для полетов, а полет самолета Cessna-128 не был согласован с авиационными службами.​​​​​​​

