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В Венгрии на соревнованиях по парашютному спорту столкнулись самолеты

Погиб пилот Piper-28, а также двое взрослых и ребенок, находившиеся в Cessna-128

К северу от венгерской столицы столкнулись два легкомоторных самолета — Piper-28 и Cessna-128. Инцидент произошел над городом Геделелле, погибли четыре человека, сообщают местные СМИ.

При столкновении самолетов погибли трое взрослых и ребенок, уточняется в сообщениях. В ходе предварительного расследования установлено, что происшествие случилось во время соревнований по парашютному спорту, передает ТАСС.

Парашютисты выпрыгнули из Piper-28, после чего он, выполняя разворот, столкнулся с самолетом Cessna-128. Причиной трагедии назван человеческий фактор, так как небо над городом было закрыто для полетов, а полет самолета Cessna-128 не был согласован с авиационными службами.​​​​​​​

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Венгрии на соревнованиях по парашютному спорту столкнулись самолеты

Погиб пилот Piper-28, а также двое взрослых и ребенок, находившиеся в Cessna-128

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