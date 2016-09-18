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Избирком Крыма сообщил о провокациях во время выборов в Госдуму РФ

На электронные адреса 22 из 27 территориальных избирательных комиссий Крыма пришли письма, дискредитирующие выборы в российскую Госдуму

По словам главы крымского избиркома Михаила Малышева, на полуострове через электронную рассылку фальшивых писем пытались дискредитировать выборы в Госдуму РФ.  Как сообщил Малышев, письма пришли в 16.01 по московскому времени на электронные адреса 22 из 27 территориальных избирательных комиссий Крыма. 

В письмах за якобы подписью Михаила Малышева избиркомы предупреждались о персональной ответственности за результаты голосования. В частности, от избирательных комиссий требовалось довести показатель явки до 70% и более, а также обеспечить показатели по результатам ряда партий и кандидатов.

Письма были отправлены с электронного адреса, который отличается от адреса избирательной комиссии Республики Крым только одной точкой. Составлены они были на бланке избиркома, который использовался в 2014 году.

«Официально заявляю, что избирательная комиссия Республики Крым не имеет никакого отношения к данному письму и расценивает этот факт как провокацию для дискредитации избирательной комиссии и в целом федеральных выборов в Республике Крым», — приводит «РИА Новости» слова Малышева. 

Малышев также добавил, что избирком уже обратился по данному факту в правоохранительные органы.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Избирком Крыма сообщил о провокациях во время выборов в Госдуму РФ

На электронные адреса 22 из 27 территориальных избирательных комиссий Крыма пришли письма, дискредитирующие выборы в российскую Госдуму

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