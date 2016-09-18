Советник Асада: ВВС США могли скоординировать действия с боевиками

В Дамаске не верят, что атака международной коалиции по сирийским правительственным войскам была случайностью. Террористы начали наступление сразу после атаки ВВС по позициям сирийской армии, обратила внимание советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

Сначала Вашингтон нанес авиаудары по военнослужащим, затем боевики перешли в наступление, а после того как высоты были заняты террористами, Вашингтон прекратил воздушные атаки, заявила Шаабан в интервью телеканалу RT.

«Для любого, кто находился на поле боя, очевидно, что всё это было хорошо скоординировано между авиацией и террористами, — сказала советник Асада. — Почему, когда ИГ заняло позиции, на которых раньше находились правительственные силы, США перестали бомбить? Почему они не продолжили бомбить по ИГ? Они наносили удары только по сирийской армии».

Произошедшее не было случайностью, полагают в Дамаске. «Было бы очень странно, если бы такая страна, как США, которая, предположительно, является самой мощной военной державой в мире, совершала такие «ошибки» — случайно убивала десятки людей», — считает она.

В результате авиаударов международной коалиции по позициям сирийской армии погибли 62 военнослужащих, около 100 человек получили ранения.



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