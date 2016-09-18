Путин и Медведев заявили об уверенной победе «Единой России»

Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев после закрытия избирательных участков посетили штаб «Единой России» в Банном переулке, где встретились с активистами партии. Первым с коротким вступительным словом выступил председатель партии Дмитрий Медведев, который поздравил всех с уверенной победой «Единой России». По итогам обработки 10% голосов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 46,05%. На втором месте находится ЛДПР, набравшая 17,4%. КПРФ расположилась на третье строчке с показателем в 16,77%. "Справедливая Россия" преодолела рубеж в 5% и набрала 6,35% голосов.



- Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить всех граждан, кто пришел на избирательные участки. Можно смело сказать, что наша партия победила. Сейчас идет подсчет голосов. Наша партия будет иметь абсолютное большинство. Хотел бы поблагодарить всех вас, всех доверенных лиц, всех наших граждан за этот особый день и за их гражданскую позицию, - сказал Дмитрий Медведев.



Отдельную благодарность премьер выразил президенту страны и основателю партии «Единая Россия» Владимиру Путину.



- Очень приятно, что с нами находится основатель нашей партии. Спасибо, что вы сегодня тоже с нами, - поблагодарил премьер президента.

Глава государства отметил, что ему очень приятно видеть, как партия, которой он в свое время занимался, выполняет свои функции.



- Для меня всегда приятно видеть, что структура, которой я занимался, выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Является мощным стабилизатором ситуации в стране. Она принимает ответственные решения, - сказал президент. - Очень часто, к сожалению, приходится принимать такие решения, которые на первый взгляд являются спорными, но они рассчитаны на среднесрочную, а может, и даже более отдаленную перспективу. Вот в этом и есть ответственный подход к делу.



По словам президента, результаты, показанные «Единой Россией» на парламентских выборах, говорят о том, что граждане видят, как партия старается для людей.



- Может не всегда все получается, но работают искреннее и работают настолько эффективно, насколько возможно. Я говорил на встрече с активом «Единой Росссии»: в правительстве нет никаких врагов, которые хотят зажать какие-то деньги. Вопрос не в том, что кто-то жадничает, а кто-то добрый. Вопрос в способах решения проблем. Судя по всему, люди видят желание и стремление ведущей политической силы страны добиваться положительных результатов, и доверяют этому желанию работать и приносить пользу стране, - заявил глава государства, акцентировав свое внимание на том, что доверие граждан нужно оправдывать.



Также глава государства выразил надежду на то, что в новом созыве Государственной думы будет сформирован крепкий костяк, и «Единая Россия» будет находить точки соприкосновения со своими коллегами по парламенту из других партий.



- Впереди много вопросов, которые нужно решать. Много задач, которые стоят перед нами. Я не сомневаюсь, что будет сформирован хороший костяк в Государственной думе вместе с представителями других партий, представленных в парламенте, а я все время об этом говорю - нужно все-таки искать точки соприкосновения с другими партиями. Выходить на такие решения, которые будут приниматься большинством общества, - обратился к присутствующим Владимир Путин.



По завершению встречи президент и премьер пообщались с активом партии и сделали несколько совместных фотографий.

