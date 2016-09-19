ЦИК признал легитимность выборов

В Единый день голосования в информационный центр Центральной избирательной комиссии поступала информация о ходе выборов со всех субъектов Российской Федерации. Члены комиссии в оперативном режиме отслеживали жалобы на возможные нарушения выборного законодательства, проводили мониторинг ситуации по средствам видеосвязи с региональными избирательными комиссиями, а также рассказывали журналистам о наиболее важных и отличительных аспектах избирательной кампании 2016 года. В конце дня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы прошли вполне легитимно, но необходимо дождаться окончания подсчета голосов.

Она также сообщила, что жалоб на нарушение законодательства в этом году поступило значительно меньше, чем во время проведения прошлых выборов. Элла Памфилова отметила уникальность прошедших выборов и особый вклад комиссии в их организацию. Она подчеркнула, что опасения о небольшом количестве наблюдателей не подтвердились, и обратила внимание на то, что количество наблюдателей в Москве и ряде регионов уже к середине дня превысило количество наблюдателей на прошлых выборах.

- Объём работы, который выпал на долю ЦИК и наших коллег в регионах, беспрецедентен, - сказала Элла Памфилова. - Особенно в тех регионах, где избиратели получают до девяти бюллетеней (в Единый день голосования года во многих регионах России помимо выборов депутатов Госдумы проходили региональные выборы разных уровней – "Известия").

Председатель ЦИКа обратила внимание на еще одну отличительную особенность выборов депутатов Госдумы седьмого созывы – впервые в федеральных выборах принимали участие крымчане. Жители Крыма и Севастополя, голосовавшие впервые в современной истории России, сделали это крайне деликатно – в местный избирком не поступило не одной жалобы, рассказали «Известиям» в ЦИКе. Явка крымчан превысила 40%, севастопольцев – 45%. Сообщения о фальшивом письме, которое пришло на электронные адреса 22 территориальных избирательных комиссий Крыма, были попыткой дискредитировать избирательную кампанию извне, заявил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев. Ему удалось выявить провокацию – электронный адрес отправителя отличался одной точкой и не относился к официальным адресам избирательной комиссии, помимо того, был использован бланк письма, актуальный только для российских выборов 2014 года.

В 10 утра воскресенья начал работу информационный центр ЦИК. Российские и зарубежные представители занимали места в зале, с интересом разглядывая онлайн-табло, на котором высвечивались списки регионов РФ. В 11 часов появились впервые данные о количестве проголосовавших. Явка на тот момент превышала 10%.

- С учетом того, что Дальний Восток уже активно идет в завершающую фазу, в целом явка по стране превышает 10%, - прокомментировал поступившую информацию зампред ЦИК Николай Булаев.

Затем последовало сообщение секретаря Центризбиркома Майи Гришиной о работе «горячей линии» ЦИК.

- За сегодняшний день мы приняли 512 звонков, всего с момента перехода горячей линии на круглосуточный режим – 1307. На линию, выделенную для СМИ, жалоб о недопуске представителей прессы на участки не поступало, - сообщила Майя Гришина.

После этого на экранах информцентра транслировали ряд видеоконференциий: о своей работе, явке и нарушениях рассказали представители избиркомов Амурской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.

Информацию об обеспечении избирательных прав инвалидов представили член ЦИК Николай Левичев и первый зампред Всероссийского общества инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

- Если в 2011 году к выборам в Госдуму было оборудовано специальным образом около 40% избирательных участков, то за время подготовки к нынешним выборам эта цифра возросла до 52%. То есть более половины участков оборудованы тем или иным специальным образом, - сообщил Николай Левичев.

Об организации голосования граждан, находящихся за пределами РФ и о международном наблюдении рассказали член ЦИК Василий Лихачев и посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко.

- Отсутствие этой международной организации (ПАСЕ) не стало каким-то глобальным пробелом, политическим, международным. Потому что этот пробел компенсирован многими и многими участниками, - уверен Василий Лихачев.

В 14.00 по московскому времени второй раз была объявлена явка избирателей. Она составила на тот момент 21,21%.

Затем начались включения региональных избиркомов – крымского, ростовского, волгоградского, краснодарского, красноярского, новосибирского, томского, удмуртского.

Другие члены ЦИК рассказали и о погодных условиях, сложившихся в день выборов. Особенно проблемным был Приморский край, где в части районов до сих пор устраняют последствия наводнения, а голосование проводилось досрочно, отметили в ЦИК. На утро выборов удалось открыть все избирательные участки в Приморье.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, выборы проходили в штатном режиме, население голосовало активно, ЦИК очень хорошо организовал свою работу и в Москве, и в регионах. А высказывания и работа председателя ЦИК говорит о том, что ни одно из нарушений не останется без внимания и по каждому будет разбирательство.

В ЦИКе весь день организовывали видеоконференции с региональными избирательными комиссиями, в том числе и с теми, откуда поступали жалобы, среди них Алтайский край и Ростовская область. Ситуация обсуждается с главами избирательных комиссий регионов при участии представителей местной прокуратуры и глав правоохранительных органов.