Неверов: "Единая Россия готовит дорожную карту законопроектов"

Секретарь генсовета Единой России Сергей Неверов считает, что несмотря на конституционное большинство в нижней палате парламента, "Единая Россия" будет работать с коллегами из других партий на паритетных началах. рассказал о поздравлении партии главой государства, о предварительных итогах голосования и будущем регламенте Думы

— Сергей Иванович, по предварительным данным, «Единая Россия» набирает свыше 50 процентов, это говорит о том, что у партии в седьмом созыве Госдуме будет конституционное большинство. В день голосования в центральный исполком партии приехал глава государства, который поздравил партию с победой на выборах. Для вас это был ожидаемый визит?

— Глава государства приехал спонтанно, мы очень благодарны, что президент нашел время приехать и поблагодарить избирателей за поддержку наших кандидатов, нас всех, поздравить партию с победой. Мы, конечно, ждали, что на банный переулок в ЦИК партии приедет председатель правительства, председатель партии Дмитрий Медведев, естественно, готовились к этому и ждали. А визит президента для нас – приятная неожиданность. Это был не просто приятный, а знаковый визит для штаба, для всех кандидатов - для тех, кто принимал участие в подведении избирательных итогов. На встрече с президентом было очень много наших сторонников, агитаторов, доверенных лиц.

— Как вы оцениваете предварительные результаты, фактически можно сказать, что в Думе поменялся расклад сил. У "Единой России" конституционное большинство. Как будут складываться взаимоотношения с другими партиями?

— Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки и сделал свой выбор, поддержал курс, который проводит президент и председатель партии РФ. Это новый формат в Думе, половину состава представляют одномандатники, которые в наиболее тесной коммуникации находятся со своими избирателями. Мы как партия, кандидаты которой поучили большинство, будем по-новому выстраивать отношения и с общественными структурами, и с экспертами, и с общественной палатой, и с партиями. Уверен, что наша фракция будет соблюдать баланс интересов, чтобы выстраивать отношения с другими парламентскими партиями. Мы будем делать все, чтобы и представители других партий могли реализовать свои предложения.

— Все думские объединения по изменению регламента строятся по квотному принципу. Получается, что партия будет диктовать свои условия. Как вы планируете формировать комитеты?

— Мы будем вести со всеми силами политический диалог, направленный на формирование новой структуры Думы. Будем со всеми партиями, которые прошли 5% порог выстраивать рабочие отношения.

— За вами останутся комитеты, которые в шестом созыве возглавляли единороссы?

— Это вопрос консультаций с другими парламентскими партиями, с председателем партии, и, несомненно, с президентом. Пока говорить об этом преждевременно.

— У вас есть видение процесса, какой будет структура Думы? Что будет с одномандатниками, которые не войдут в одну из четырех фракций?

— Давайте сначала подведем итоги думской кампании, потом и будем говорить о структуре Думы.

— В 2011 году вас была дорожная карта законопроектов, а сейчас?

— В рамках сегодняшних условий, мы будем определять приоритеты и подготовим новую дорожную карту.

— Эксперты говорят, что за рубежом чаще всего голосуют за «Единую Россию». Так ли это? И как прошли выборы на Украине и в Приднестровье?

— Мы пока не получили результаты голосования за рубежом, сейчас зарубежные участки прикреплены к одномандатным округам, эти протоколы поступят чуть позже. Если говорить в целом о кампании, то, да, поддержка «Единой России» была высокая. Вы знаете, что прошел форум соотечественников, на котором мы обсудили многие вопросы. С соотечественниками встречались кандидаты из одномандатных округов, которые выезжали в соответствующие страны. Мы рассчитываем также на их поддержку.

— Вы удовлетворены результатами голосования в Крыму?

- Конечно! В Крыму и Севастополе россияне проголосовали впервые в истории современной России. Насколько я знаю, там не было жалоб, а явка составила свыше 40-45 процентов.