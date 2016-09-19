Сборная России проиграла Швеции на Кубке мира по хоккею со счетом 1:2.

Шайбы у шведов забросили Габриэль Ландеског (30-я минута) и Виктор Хедман (33). В составе россиян отличился Александр Овечкин (60).

При этом, отмечается, что на последних секундах Овечкин забил еще один гол, однако арбитры не засчитали ее. Было объявлено, что клюшка не задела шайбу.

Главный тренер россиян Олег Знарок заявил, что если это судейская ошибка, то тренерский штаб «будет что-то предпринимать».

Напомним, что Кубок мира-2016 уже преподносит сюрпризы.