ЦИК: международные наблюдатели вновь дадут "предвзятое заключение"

19 сентября международная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ даст свои первые оценки российской избирательной кампании-2016. В ЦИКе «Известиям» сообщили, что это предварительное и, как правило, «предвзятое заключение» в какой-то степени влияет на формирование мнения о выборах. Между тем, считают в российском ведомстве, БДИПЧ уполномочено освещать ход выборов, а не «навешивать политизированные ярлыки о демократичности или закрытости того или иного государства». При том, что политика двойных стандартов, как правило, касается стран Содружества независимых государств (СНГ).

Член ЦИК, чрезвычайный и полномочный посол РФ Василий Лихачев заявил, что практика БДИПЧ по обнародованию «предварительного заключения» по оценке выборов на следующий день после дня голосования, применяемая преимущественно в государствах СНГ, противоречит электоральным принципам.

- Во-первых, это прямо не предусмотрено обязательствами стран-участниц ОБСЕ, во-вторых, получается, что выводы делаются до официального завершения всего избирательного процесса в стране, - пояснил он.

По мнению представителя российского ЦИК, международное наблюдение как проводилось, так и проводится селективно и несбалансированно. Он рассказал, что с 2005 года Россия направляет своих наблюдателей во все миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами в странах СНГ, поэтому о «внутренней кухне» бюро ему известно не понаслышке.

Так, проведенный им анализ деятельности БДИПЧ, говорит о явной сфокусированности на избирательных процессах на постсоветском пространстве. Причем, уточнил Лихачев, если в страны «к Западу от Вены» направляются «усеченные» миссии (например, в Литву на парламентские выборы 9 октября рекомендовано командировать лимитированную «миссию по оценке» в день голосования, а на президентские выборы в Болгарии – ограниченную миссию по наблюдению в составе основной команды и 14 «долгосрочников», да еще с оговоркой «при наличии соответствующих ресурсов»), то странам «к Востоку от Вены» бюро пытается навязывать свои условия и разворачивает полноформатные миссии на значительный срок.

- Оценки БДИПЧ итогов выборов в странах СНГ практически всегда носят негативный характер, выводы политизированы и необъективны. Если в итоговых докладах фигурируют и положительные, и отрицательные элементы, то недостатки все равно выносятся на первый план, - отметил Василий Лихачев.

Также, по его словам, БДИПЧ тесно сотрудничает и создает совместные миссии только с ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламентом и иногда с ПА НАТО. В ЦИКе РФ считают, что «давно назрела необходимость взаимодействия с МПА СНГ (межпарламентская ассамблея СНГ)- это помогло бы преодолеть различия в оценках».

По-прежнему ЦИК настаивает и на серьезной дискуссии по пересмотру методологии бюро и выработке единых правил наблюдения в государствах-участниках ОБСЕ. Россия, напомнил член Центризбиркома, совместно с рядом стран еще в 2007 году внесла проект Базовых принципов наблюдения за общенациональными выборами по линии БДИПЧ (он остается на столе переговоров).

Отметили в ЦИКе также и то, что впервые в истории наблюдения БДИПЧ за американскими выборами бюро «созрело» до того, чтобы направить в Штаты полноформатную мониторинговую миссию, которая будет включать все компоненты наблюдателей. Но это, по словам Лихачева, не снимает системные проблемы наблюдения за выборами, включая географический и количественный дисбалансы на пространстве ОБСЕ. Так, приводит посол пример, в Белоруссию на парламентские выборы 11 сентября БДИПЧ направило 438 наблюдателей, а для мониторинга второго тура президентских выборов в Австрии (2 октября) бюро рекомендует ограничиться, так называемой, экспертной командой, которая, как правило, состоит из нескольких специалистов. Такое сравнение, по мнению Лихачева, демонстрирует диссонанс и двойные стандарты в подходах БДИПЧ.

Дает рекомендации ЦИК РФ и всем государствам-участникам ОБСЕ (57) выработать четкие критерии наблюдения, так как до сих пор в ОБСЕ нет единой согласованной нормативной базы наблюдения за выборами и БДИПЧ порядок каждый раз определяет произвольно. Необходимыми также в российском ведомстве считают и прозрачные правила принятия решений о направлении или не направлении миссий наблюдателей, четкую процедуру назначения их руководителей, формирование основного состава и подготовку отчетов.

- Ожидаем от БДИПЧ объективной оценки ситуации в странах ОБСЕ, где вопреки демократическим нормам до сих пор существуют непрямые выборы, а также раздробленность избирательного законодательства, создающая дополнительные препятствия для участия в выборах партий и независимых кандидатов. Помимо прочего там есть проблемы законодательного регулирования финансирования избиркампаний и, порой, вообще не предусмотрено международное наблюдение, - высказал пожелания Лихачев.