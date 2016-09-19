Расходы бюджетной системы на соцсферу выросли на 10% с начала года

Почти на 10% выросли реальные расходы бюджетной системы на социальную сферу, обнаружили эксперты Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Однако к урезанию социальных расходов во втором полугодии это не приведет и на выполнении социальных обязательств не отразится, уверил «Известия»высокопоставленный чиновник. По его словам, социальные расходы в бюджете текущего года решено не сокращать, урезать при необходимости будут другие строки бюджета.

Несмотря на желание Минфина не наращивать расходы, а посильно их снижать, социальные траты государства не поддаются оптимизации. Рост реальных расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и здравоохранение составил в I квартале 2016 года 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста расходов на здравоохранение (на 8%) и социальную политику (на 14,2%), отмечают в НИУ ВШЭ. Вместе с тем специалисты университета признают, что расходы были во многом обеспечены оформленной как расходы передачей средств пенсионных накоплений из бюджетной системы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Без учета этого фактора реальные расходы на соцполитику выросли бы всего на 2,3%.

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Расходы на социальную сферу выросли на 10% с начала года