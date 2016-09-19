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Лидер британской партии восхищена Путиным

Диана Джеймс поставила российского лидера на одну доску с Черчиллем и Тэтчер

Лидер британской партии независимости (UKIP) Диана Джеймс рассказала, что по-прежнему восхищается президентом России Владимиром Путиным.

В первый раз с подобным заявлением Джеймс выступила в 2015 году. Тогда она называла Путина своим «политическим героем» и сильным лидером и сообщила, что восхищается тем, как президент РФ «стоит за свою страну».

Позже она не раз говорила о том, что ее отношение к лидеру России  не изменилось. Кроме Путина глава партии UKIP назвал своими кумирами Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Лидер британской партии восхищена Путиным

Диана Джеймс поставила российского лидера на одну доску с Черчиллем и Тэтчер

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