Борьба с африканской чумой свиней угрожает амурскому тигру

Российские эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что выбранный Министерством сельского хозяйства способ борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС) — путем так называемой депопуляции, то есть максимального сокращения поголовья кабана, — может оставить без основного источника питания краснокнижных животных: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Настоящей причиной эпидемии АЧС WWF называет не кабана, а человеческий фактор —нарушение ветеринарных требований. Если не принять по-настоящему действенных мер и продолжать политику депопуляции, чума свиней в любой момент может оказаться на Дальнем Востоке.

В российском отделении WWF «Известиям» заявили, что если не остановить распространение вируса АЧС, то рано или поздно он доберется до Дальнего Востока и под угрозой окажутся обитающие там амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

Численность этих животных в природе, по данным организации, составляет 540 и 70 особей соответственно. Для них самих вирус не страшен, но кабаны являются их основным кормовым объектом. Если с АЧС будут бороться методом депопуляции кабанов, то это может сократить и популяцию амурского тигра и дальневосточного леопарда.

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