Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Борьба с африканской чумой свиней угрожает амурскому тигру

Краснокнижные животные могут остаться без основного источника питания

Российские эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что выбранный Министерством сельского хозяйства способ борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС) — путем так называемой депопуляции, то есть максимального сокращения поголовья кабана, — может оставить без основного источника питания краснокнижных животных: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Настоящей причиной эпидемии АЧС WWF называет не кабана, а человеческий фактор —нарушение ветеринарных требований. Если не принять по-настоящему действенных мер и продолжать политику депопуляции, чума свиней в любой момент может оказаться на Дальнем Востоке.

В российском отделении WWF «Известиям» заявили, что если не остановить распространение вируса АЧС, то рано или поздно он доберется до Дальнего Востока и под угрозой окажутся обитающие там амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. 

Численность этих животных в природе, по данным организации, составляет 540 и 70 особей соответственно. Для них самих вирус не страшен, но кабаны являются их основным кормовым объектом. Если с АЧС будут бороться методом депопуляции кабанов, то это может сократить и популяцию амурского тигра и дальневосточного леопарда. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

WWFборьба Минсельхоза с чумой свиней угрожает амурскому тигру

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Борьба с африканской чумой свиней угрожает амурскому тигру

Краснокнижные животные могут остаться без основного источника питания

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке