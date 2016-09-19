Валерий Карпин: ЦСКА я не возглавлю

Экс-тренер московского«Спартака» 47-летнийВалерий Карпин дал большое интервью корреспондентам«Известий» Азамату Бостанову и Кириллу Планкину.

ПРО«СПАРТАК»

— Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

— Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так,то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

— Получается, что результат красно-белых —это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

— Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые —закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

— Команда стала больше атаковать.

— Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.

— Из «Спартака» часто уходят воспитанники клуба. Летом команду покинули еще два игрока —Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Как к этому относитесь?

— Это нормально. Посмотрите, сколько воспитанников играет в лидирующих мировых клубах? В том же «Реале» сейчас только Мората, и то —сначала продали, потом выкупили. «Атлетико» Бильбао славится тем, что в их составе играют только баски, но если копнуть глубже, то там половина состава к баскам никакого отношения не имеет —нашли где-то бабушек и прадедушек из Басконии… Философия красивая, но притянута за уши.

— С кем-то из игроков, с которыми работали, поддерживаете дружеские отношения?

— Вот прямо дружеских отношений с игроками нет. Но бывает можем с кем-то перекинуться SMS. Кариоку с попаданием в сборную не поздравлял.

— Нынешний «Спартак» сильнее того, что был в 2009 году?

— Конечно. На голову сильнее.

— Как вам кандидатура Черчесова в сборной России?

— Время покажет. Я был за российского специалиста, а не за иностранца.

— ЦСКА бы возглавили?

— Нет.

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