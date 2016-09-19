СМИ: бомбы в Нью-Йорке были изготовлены из скороварок

К взрывным устройствам были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров
Взорвавшаяся в Нью-Йорке бомба, а также другое, несработавшее самодельное взрывное устройство были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на источники знакомые с ходом расследования, в обоих самодельных бомбах находились поражающие элементы вроде подшипников. Кроме того, к ним были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.
По данным издания, полиция ведет розыск некоего человека, который может иметь отношение к организации взрывов, однако он официально не является подозреваемым.
Напомним, взрыв в районе Челси в Нью-Йорке прогремел вечером 17 сентября. В результате инцидента пострадали 29 человек.
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