СМИ: бомбы в Нью-Йорке были изготовлены из скороварок

Взорвавшаяся в Нью-Йорке бомба, а также другое, несработавшее самодельное взрывное устройство были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами.



Как пишет «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на источники знакомые с ходом расследования, в обоих самодельных бомбах находились поражающие элементы вроде подшипников. Кроме того, к ним были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.



По данным издания, полиция ведет розыск некоего человека, который может иметь отношение к организации взрывов, однако он официально не является подозреваемым.



Напомним, взрыв в районе Челси в Нью-Йорке прогремел вечером 17 сентября. В результате инцидента пострадали 29 человек.