В США умерла звезда фильма «Звуки музыки» Чармиан Карр

Актриса скончалась на 74-м году жизни
В Лос-Анджелесе на 74-м году жизни скончалась известная американская актриса Чармиан Карр. Причиной её смерти стали осложнения, вызванные редкой формы деменции.
Известность актрисе принесла роль Лисель, дочери капитана фон Траппа, в знаменитом фильме «Звуки музыки» (1965). Карр также исполнила роль в мюзикле «Вечерний первоцвет» 1966 года.
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