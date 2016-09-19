В США умерла звезда фильма «Звуки музыки» Чармиан Карр

В Лос-Анджелесе на 74-м году жизни скончалась известная американская актриса Чармиан Карр. Причиной её смерти стали осложнения, вызванные редкой формы деменции.

Известность актрисе принесла роль Лисель, дочери капитана фон Траппа, в знаменитом фильме «Звуки музыки» (1965). Карр также исполнила роль в мюзикле «Вечерний первоцвет» 1966 года.

