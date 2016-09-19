НХЛ: сборная РФ не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе

Российская хоккейная сборная не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе капитана команды Александра Овечкина в ворота шведской команды в матче Кубка мира.

«Российская сторона не имеет права оспорить решение», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы НХЛ, под эгидой которой проходит турнир.

Напомним, сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в матче группового этапа Кубка мира. За семь секунд до окончания третьего периода Александр Овечкин забил гол в ворота шведов, однако арбитры его не засчитали, посчитав, что Овечкин отправил шайбу в ворота рукой.



Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что на тот момент он еще не посмотрел повтор эпизода. Однако при этом он допустил, что российская сторона «что-нибудь предпримет», если удастся установить касание клюшкой.

Следующую игру россияне проведут 20 сентября против сборной Северной Америки (начало в 03:00 мск), а шведы в тот же день встретятся с финнами.

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