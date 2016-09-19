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Количество посетителей «Октоберфеста» сократилось вдвое

В первые дни пивной фестиваль посетили лишь 500 тыс. человек

Количество посетителей пивного фестиваля «Октоберфеста» в первые дни проведения сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Причиной называют ужесточение мер безопасности, в связи с террористической угрозой, сообщила газета «Вельт».

Посетители отмечают, что в первый же день пивного праздника возникли проблемы при входе на территорию фестиваля в Мюнхене. Полиция усиленно охраняла все объекты, тщательно досматривала любителей пива и запрещала проносить сумки и рюкзаки объемом более трех литров.

Сказывается тревога организаторов после недавних терактов в Париже и Брюсселе, а также инцидентов в самой Германии.

Напомним, что обычно фестиваль посещают миллионы человек.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Количество посетителей «Октоберфеста» сократилось вдвое

В первые дни пивной фестиваль посетили лишь 500 тыс. человек

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