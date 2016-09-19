В центре украинского Луцка сработало взрывное устройство

На месте взрыва работают сотрудники полиции
Минувшей ночью в центре Луцка Волынской области Украины прогремел взрыв. Как сообщают местные СМИ, взрывное устройство сработало на автостоянке возле торгового центра «Гранд Волынь». Бомба была заложена под автомобиль Lexus. В результате взрыва повреждения получили еще четыре автомобиля, припаркованные рядом.
На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент нет данных о жертвах, или пострадавших.
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