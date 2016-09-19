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Пять человек задержаны в связи со взрывом в центре Нью-Йорка

В результате детонации самодельных взрывных устройств, которые были заложены в мусорных контейнерах, пострадали 29 человек

Федеральная полиция Нью-Йорка задержала пять человек в связи со взрывом в Манхэттене (район Челси), при котором получили ранения 29 человек.

Как сообщает газета Daily News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемые были задержаны в «транспортном средстве» на мосту соединяющим Статен-Айленд и Бруклин. 

В своем Instagram сенатор от штата Нью-Йорк Марти Голден, ссылаясь на городскую полицию сообщил, что аресты имели «возможную связь со взрывом» в районе Челси.

Между тем, власти обнаружили три самодельные бомбы и два более мелких устройства на железнодорожной станции в Элизабет.

В ФБР информировали, что никому из арестованных не предъявлены обвинения. Расследования продолжаются.

Напомним, взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по Москве) в квартале Челси, где расположено множество популярных магазинов и ресторанов. Осколками было ранено 29 человек, некоторые их них серьезно.

Еще один взрыв прогремел в Нью-Джерси, там никто не пострадал.

Ранее местные власти не признавали произошедшие инциденты терактами и отрицали связь между ними. 

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Пять человек задержаны в связи со взрывом в центре Нью-Йорка

В результате детонации самодельных взрывных устройств, которые были заложены в мусорных контейнерах, пострадали 29 человек

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