Пять человек задержаны в связи со взрывом в центре Нью-Йорка

Федеральная полиция Нью-Йорка задержала пять человек в связи со взрывом в Манхэттене (район Челси), при котором получили ранения 29 человек.

Как сообщает газета Daily News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемые были задержаны в «транспортном средстве» на мосту соединяющим Статен-Айленд и Бруклин.

В своем Instagram сенатор от штата Нью-Йорк Марти Голден, ссылаясь на городскую полицию сообщил, что аресты имели «возможную связь со взрывом» в районе Челси.



Update from the NYPD: About an hour ago, the FBI took several individuals into custody on the Belt Parkway in the area underneath the Verrazano Bridge, with a possible connection to the bombing last night in Chelsea Фото опубликовано Marty Golden (@senmartygolden) Сен 18 2016 в 7:23 PDT

Между тем, власти обнаружили три самодельные бомбы и два более мелких устройства на железнодорожной станции в Элизабет.



В ФБР информировали, что никому из арестованных не предъявлены обвинения. Расследования продолжаются.

Напомним, взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по Москве) в квартале Челси, где расположено множество популярных магазинов и ресторанов. Осколками было ранено 29 человек, некоторые их них серьезно.



Еще один взрыв прогремел в Нью-Джерси, там никто не пострадал.

Ранее местные власти не признавали произошедшие инциденты терактами и отрицали связь между ними.

