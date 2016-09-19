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Армия проводит очистку колодцев в Приморье

Военнослужащие откачивают грунтовые воды во избежание заражения

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) откачивают грунтовые воды из колодцев в пострадавшем от паводка Приморском крае.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщают, что на данный момент уже очищенно 57 колодцев.

Также армия организовала забор проб питьевой воды и мониторинг ее качества силами передвижной лаборатории РХБЗ.

В отдельные населенные пункты, как, например, в поселок Тихменево и город Лесозаводск Приморского края было доставлено около 40 тонн питьевой воды автомобильными цистернами.

Напомним, что паводок в Приморье нанес существенный ущерб жилым строениям и транспортной инфраструктуре.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Армия проводит очистку колодцев в Приморье

Военнослужащие откачивают грунтовые воды во избежание заражения

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