Дания признала участие в авиаударах по ВС Сирии в Дейр-эз-Зор

Два истребителя ВВС Дании участвовали в авиаударах по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает пресс-служба минобороны королевства.



«Два истребителя F-16 приняли участие в этих атаках во взаимодействии с ВВС других стран», — цитирует содержание сообщения агентство ТАСС.



В пресс-службе заверили, что после сообщения РФ о том, что атакованы позиции сирийской армии, ВВС Дании «немедленно» прекратили огонь.



Отмечается, что, если ошибочность удара подтвердится, со стороны Дании последуют извинения. Кроме того, вооруженные силы королевства намерены содействовать расследованию, которое инициировала международная коалиция.



Напомним, о нанесении авиаударов коалиции, возглавляемой США, по позициям сирийской армии стало известно в субботу вечером. Начальник Российского центра по примирению в Сирии Владимир Савченко рассказал, что авиаудары коалиции начались в 17.00 (мск). В Минобороны уточняют, что при бомбежке под Дейр-эз-Зором ключевых объектов сирийской армии погибли 62 военнослужащих и 100 получили ранения.



Сразу после воздушной атаки коалиции террористы ИГИЛ (запрещена на территории в РФ) начали наступление на позиции правительственных войск Сирии.



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