«Полиметалл» оценил ресурсы платиноидов на месторождении в Карелии

Компания Polymetal International plc («Полиметалл») объявила результаты первичной оценки минеральных ресурсов проекта Викша, аудит которых провела компания AMC Consultants Pty Ltd. Об этом говорится в сообщении «Полиметалла».

Викша — это месторождение палладия, платины, золота и меди, расположенное в Республике Карелия, приблизительно в 90 км к северу от столицы региона Петрозаводска (население 300 тыс. человек) и в 450 км от Санкт-Петербурга. Это регион с хорошо развитой инфраструктурой, асфальтированными дорогами и доступом к электроэнергии. Дочерняя компания, принадлежащая «Полиметаллу» на 100%, владеет лицензией на добычу на проектном участке площадью 47 кв. км сроком на 20 лет.

«Полиметалл» приобрел проект с лицензией на осуществление поисково-оценочных работ в 2012 году. В 2012–2014 годах на месторождении было проведено бурение 166 скважин. В III квартале 2015 года компания подала заявку на получение лицензии на добычу, и 18 июля 2016 года лицензия была получена.

Минеральные ресурсы проекта составляют 213 млн т со средним содержанием 0,98 г на тонну комбинированных драгоценных металлов и 0,1% меди. Общее содержание драгоценных металлов оценивается в 6,6 млн унций.

«Полиметалл» планирует завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) оценки рудных запасов на месторождении Викша в III квартале 2019 года. Если по результатам ТЭО будет принято положительное решение по развитию проекта, производство на месторождении может начаться в 2022 году, отмечается в сообщении.

«Мы успешно завершили первичную оценку ресурсов металлов платиновой группы для месторождения Викша, — подчеркнул главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис. — Я считаю, что благодаря своему размеру, а также в связи с отсутствием значительных технических сложностей этот проект предоставляет собой уникальную возможность для инвестиций на глобальном рынке МПГ».