Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

Рамзан Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни

Пока в республике подсчитано около четверти протоколов

Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни, которые состоялись в республике в воскресенье одновременно с выборами депутатов Госдумы.

«По результатам обработки 24,62% протоколов, исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров, по предварительным данным, набирает 97,56% голосов», ­— сообщил председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов.

Кроме Кадырова, за пост главы Чечни боролись уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, набравший по предварительным подсчетам 1,16% голосов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов (0,46%) и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев (0,75%).

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Рамзан Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни

Пока в республике подсчитано около четверти протоколов

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Фотолента

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Мнение

Леонид Поляков

политолог

Все мнения

Инфографика

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке