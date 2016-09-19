Рамзан Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни

Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни, которые состоялись в республике в воскресенье одновременно с выборами депутатов Госдумы.

«По результатам обработки 24,62% протоколов, исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров, по предварительным данным, набирает 97,56% голосов», ­— сообщил председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов.

Кроме Кадырова, за пост главы Чечни боролись уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, набравший по предварительным подсчетам 1,16% голосов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов (0,46%) и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев (0,75%).