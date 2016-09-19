Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

ЦИК: ЕР предварительно получает 140 мандатов по федеральным спискам

КПРФ получает 35 мандатов, ЛДПР — 34, «Справедливая Россия» — 16

«Единая Россия» по федеральным спискам получает 140 мандатов в Государственной думе, КПРФ — 35, ЛДПР — 34, «Справедливая Россия» — 16. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции в понедельник.

«Единая Россия» предварительно получает 140 мандатов. Количество избирателей, которые проголосовали за КПРФ, — 13,45%, это 35 мандатов. ЛДПР — 34 мандата и «Справедливая Россия» — 16», — сказала она журналистам.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что после обработки 90% протоколов у «Единой России» 54,21% голосов. В одномандатных округах в большинстве случаев победу одержали представители «Единой России».

По данным ЦИК, явка на выборы в Государственную думу составила около 48%. При этом наименьшую активность проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах на избирательные участки пришли менее 30% зарегистрированных избирателей.

Читайте также:

ЦИК признал легитимность выборов

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

ЦИК: ЕР предварительно получает 140 мандатов по федеральным спискам

КПРФ получает 35 мандатов, ЛДПР — 34, «Справедливая Россия» — 16

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Фотолента

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Мнение

Леонид Поляков

политолог

Все мнения

Инфографика

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке