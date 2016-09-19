Взрыв бомбы во время работы робота-сапера в Нью-Джерси попал на видео

Взрыв, который произошел в ночь на понедельник в штате Нью-Джерси в США около железнодорожной станции в городе Элизабет, произошел в тот момент, когда робот-сапер изучал содержимое подозрительного пакета, обнаруженного полицейскими ранее. Камера наружнего наблюдения сняла этот момент на видео.

Полицейские обнаружили подозрительный пакет на одной из железнодорожных станций. На место происшествия был вызван спецотряд для разминирования, который нашел в пакете несколько взрывных устройств, сообщает РЕН ТВ.



Взрыв произошел около 12.00 по местному времени (7.00 мск) в тот момент, когда робот изучал подозрительный предмет в районе станции. Об этом заявил мэр города Крис Боллуэйдж. Он опроверг информацию о том, что правоохранительные органы произвели контролируемый взрыв, которая ранее поступила от его представителя.



Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, в понедельник полиция Нью-Йорка задержала пять человек в связи с взрывом в Манхэттене (район Челси), при котором получили ранения 29 человек.



Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20.30 по местному времени (3.30 мск) в квартале Челси, где расположено множество популярных магазинов и ресторанов.

