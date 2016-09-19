Памфилова: ЦИК рассмотрит каждую жалобу на нарушения на выборах

Разбирательство будет проведено по каждой жалобе на нарушения при голосовании на выборах в Госдуму. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, лидеры всех партий должны представить конкретные факты.

«Если будут у кого-то какие-то сомнения, пожалуйста, к нам, милости просим. Если у кого-то будут какие-то конкретные факты и какие-то сомнения. Главное, чтобы информация была подкреплена не голословным заявлениями, а фактами», — заявила Памфилова.

Напомним, по предварительным данным после обработки 93% протоколов, в новую Госдуму по партийным спискам проходят четыре парламентские партии. «Единая Россия» набирает 54,28%, КПРФ — 13,45%, ЛДПР — 13,24%, «Справедливая Россия» — 6,17%. Остальные партии, принявшие участие в выборах, по этим данным, не преодолевают пятипроцентный барьер.