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Памфилова: ЦИК рассмотрит каждую жалобу на нарушения на выборах

Глава Центризбиркома призвала лидеров партий представлять конкретные факты по каждому случаю

Разбирательство будет проведено по каждой жалобе на нарушения при голосовании на выборах в Госдуму. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, лидеры всех партий должны представить конкретные факты.

«Если будут у кого-то какие-то сомнения, пожалуйста, к нам, милости просим. Если у кого-то будут какие-то конкретные факты и какие-то сомнения. Главное, чтобы информация была подкреплена не голословным заявлениями, а фактами», — заявила Памфилова.

Напомним, по предварительным данным после обработки 93% протоколов, в новую Госдуму по партийным спискам проходят четыре парламентские партии. «Единая Россия» набирает 54,28%, КПРФ — 13,45%, ЛДПР — 13,24%, «Справедливая Россия» — 6,17%. Остальные партии, принявшие участие в выборах, по этим данным, не преодолевают пятипроцентный барьер.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Памфилова: ЦИК рассмотрит каждую жалобу на нарушения на выборах

Глава Центризбиркома призвала лидеров партий представлять конкретные факты по каждому случаю

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