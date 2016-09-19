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Палестинец ранил ножом двоих израильских полицейских в Иерусалиме

Сам нападавший также получил тяжелое ранение и был задержан правоохранителями

Палестинец, вооруженный ножом, напал на двоих полицейских патрульных в историческом центре Иерусалима. Стражи порядка получили ранения различной степени тяжести, нападавший обезврежен.

Как сообщает газета Haaretz, злоумышленник подошел к стражам порядка сзади и нанес несколько ударов холодным оружием. В результате 38-летняя сотрудница правоохранительных органов получила тяжелые ранения, а ее 45-летний напарник — травмы средней тяжести. 

Оба стража порядка отправлены в разные больницы Иерусалима.

Нападавший 20-летний житель Восточного Иерусалима Рас-аль-Амуде также
был тяжело ранен и задержан другими полицейскими, которые дежурили неподалеку.

Этот инцидент стал шестой атакой за последние несколько дней. Власти страны опасаются, что этот всплеск террористической активности связан с предстоящими еврейскими религиозными праздниками, которые будут отмечаться в начале октября.

Нападения последних дней возобновили череду из сотен схожих по исполнению атак, унесших за год жизни 40 израильтян и более 200 самих нападавших. В ответ армия стягивает дополнительные силы на Западный берег, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел накануне совещание с силовиками.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Палестинец ранил ножом двоих израильских полицейских в Иерусалиме

Сам нападавший также получил тяжелое ранение и был задержан правоохранителями

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