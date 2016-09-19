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ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 47,81% избирателей

Глава комиссии также сообщила, что после подсчета 93% протоколов «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму 54,28%

По предварительной оценке, явка на выборах в Государственную думу составила 47,81%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции в понедельник.

Она также сообщила, что после подсчета 93% протоколов «Единая Россия» набирает 54,28%, КПРФ— 13,45%, ЛДПР— 13,24%, «Справедливая Россия»— 6,17%.

По одномандатным округам ЕР получает 2013 мандата в Государственной думе, КПРФ и «Справедливая Россия» по семь, ЛДПР — пять, Партия роста, «Родина» и «Гражданская платформа» — по одному.

Это значит, что по предварительной информации, «Единая Россия» получает 343 мандата в Госдуме, КПРФ— 42, ЛДПР — 39, СР— 23.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 47,81% избирателей

Глава комиссии также сообщила, что после подсчета 93% протоколов «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму 54,28%

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