СКР возбудил дело против секретаря избиркома Ростовской области

Проводится расследование по факту вброса бюллетеней на одном из участков
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в отношении секретаря избиркома на одном из участков в Ростовской области заведено уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней.
«Я хочу сказать, вот сейчас по Ростовской области уже Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 142.1 («Фальсификация итогов голосования») и ч. 2 ст. 142 («Фальсификация избирательных документов») в отношении (не буду называть фамилию), которая, являясь секретарем УИК, не буду называть какого, тут всё ясно, с правом решающего голоса в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну для голосования», — сказала глава ЦИК журналистам.
Она подчеркнула, что проводится расследование.
Памфилова добавила, что никто больше ЦИК не заинтересован в очищении своих рядов от «подобного рода, извините, секретарей комиссий, членов комиссий».
Ранее Элла Памфилова заявила, что на одном из участков в Нижегородской области и Республике Дагестан выборы признаны недействительными из-за нарушений.
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