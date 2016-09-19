Нарышкин заявил, что не будет сдавать депутатский мандат

Спикер Государственной думы шестого созыва Сергей Нарышкин заявил, что не собирается сдавать депутатский мандат.

«Нет, не собираюсь», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

На вопрос о том, станет ли он спикером нового созыва, Нарышкин ответил, что вопрос будет решен на первом пленарном заседании.

Сергей Нарышкин также сообщил, что первое пленарное заседание Государственной думы может состояться в первую неделю октября.

«Госдума без раскачки должна приступить к законотворческой деятельности, тем более совсем скоро правительство внесет проект бюджета на очередной год», — заявил он.

Нарышкин также не исключил пакетного соглашения между фракциями Госдумы нового созыва по аналогии с бывшим созывом нижней палаты парламента, когда фракции между собой поделили места вице-спикеров и глав комитетов.

«Вполне возможно», — сказал он журналистам.