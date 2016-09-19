Денис Мацуев откроет 60-й фестиваль «На родине Чайковского»

60-й фестиваль «На родине Чайковского», посвященный легендарному русскому композитору, который пройдет в Удмуртии в следующем году, откроет знаменитый пианист Денис Мацуев. Также в открытии примет участие Государственный симфонический оркестр России им. Евгения Светланова под руководством Владимира Юровского.

Старт фестиваля запланирован на 15 марта 2017 года. «На него, возможно, приедут пианист Михаил Шилев, артисты балета Андрей Орлов и Елена Евсеева, «народник» Сергей Зубков из хора имени Пятницкого (он играет на балалайке) и даже «балерина из Берлина». Кстати, ее имя мы пока держим в секрете», — цитирует сайт «Комсомольской правды» пресс-службу Воткинска.

«По остальным концертам на данный момент идут переговоры, и окончательно афиша фестиваля будет сформирована к концу января, — рассказал директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

Одним из гвоздей фестиваля может стать концерт-сборник.



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