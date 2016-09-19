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Государство станет ближе к искусству

Новая правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики займется проблемами, выходящими за рамки функционала Министерства культуры

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новая правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики займется выработкой единой стратегии в области культуры и искусства на федеральном уровне. Информация о создании нового совещательного органа появилась на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что новая комиссия займется совершенствованием права в сфере культуры и искусства.

Согласно проекту постановления о создании комиссии, она будет выполнять функции «координационного органа, образованного для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций в целях выработки предмета и реализации единой государственной политики в сфере культуры и искусства».

В частности, комиссия займется разработкой основных направлений по совершенствованию правового регулирования в сфере культуры и искусства, созданием нормативно-правовой базы и рассмотрением предложений, направленных на создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики.

Состав комиссии утверждается правительством РФ, а место председателя комиссии займет заместитель премьер-министра России.

Решения планируют принимать открытым голосованием большинством голосов членов комиссии.

По мнению советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, потребность регулирования в сфере культуры гораздо шире деятельности Министерства культуры РФ.

— Дело в том, что основы государственной культурной политики шире, чем деятельность Министерства культуры, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Толстой. — У Минкульта свои определенные полномочия, не позволяющие ведомству заходить на чужие поля. Между тем существуют вопросы образования, воспитания, просвещения и даже экологические. Понятно, что нужен межведомственный орган, который бы обеспечивал реализацию этих проектов.

По словам советника президента, эффективность работы комиссии будет во многом зависеть от руководства. 

— Идеальным вариантом был бы первый заместитель председателя правительства или сам председатель правительства, — отметил Толстой.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Государство станет ближе к искусству

Государство станет ближе к искусству Новая правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики займется проблемами, выходящими за рамки функционала Министерства культуры

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