В раде потребовали признать выборы в Госдуму нелегитимными

Фракия «Народный фронт» зарегистрировала в украинской Верховной раде проект постановления о признании выборов в Государственную думу России нелегитимными из-за проведения голосования в Крыму. Об этом сообщил лидер «Народного фронта», экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк на брифинге в понедельник.

«Обращаемся к членам парламента и профильного комитета — безотлагательно собраться, рассмотреть проект постановления и на этой неделе проголосовать и принять соответствующее заявление о признании нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации», — приводит его слова агентство ТАСС.

Яценюк также выразил уверенность, что президент Украины Петр Порошенко, который в настоящий момент находится на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обратится с заявлением к лидерам западных стран, с тем чтобы выборы в России не были признаны.

Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали смехотворным.



Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина же до сих пор называет регион своей «временно оккупированной» территорией. При этом в Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права, а также говорили о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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