Наблюдатели от СНГ признали выборы в России открытыми и конкурентными

Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Гаркун заявил, что выборы депутатов Госдумы, прошедшие в России, были открытыми, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов.

«Центральная избирательная комиссия обеспечила реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление. Выборы соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными», — заявил Гаркун.

По его словам, отдельные недостатки не носили массового характера и не повлияли на ход голосования. Представители миссии наблюдателей СНГ посетили более ста избирательных участков в 32 регионах России, а также наблюдали за выборами на участках за рубежом.

Напомним, после подсчета 97,16% бюллетеней Единая Россия получает 54,1% голосов по федеральному списку, КПРФ — 13,42% ЛДПР — 13,25% «Справедливая Россия» — 6,19%. Остальные партии набрали меньше 3% голосов.