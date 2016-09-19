Мутко: Россия сделает всё для восстановления паралимпийцев в правах

Россия готова исправлять свои ошибки, чтобы паралимпийское движение было восстановлено в правах. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко. По его словам, делать это нужно на добросовестной основе.

«Вместе с Паралимпийским комитетом России будем делать все, чтобы российское паралимпийское движение было восстановлено в международной семье. Мы готовы признавать свои ошибки и исправлять их, но всё это делать на добросовестной основе», — сказал Мутко в ходе своего выступления перед паралимпийцами.

Министр спорта сегодня вручил российским паралимпийцам государственные знаки отличия за высокие достижения на международных соревнованиях по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр.

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крейвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. Они состоялись 8–9 сентября в Подмосковье.

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