Матч с Румынией могут перенести из Казани в Грозный или Махачкалу

Глава РФС Виталий Мутко считает, что в столице Татарстана в ноябре может быть достаточно холодно
Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил о том, что футбольная организация готова рассмотреть вариант проведения товарищеского матча национальных сборных России и Румынии на юге страны, в частности, в Грозном (Республика Чечня) или Махачкале (Республика Дагестан).
«Мы готовы рассматривать юг страны — Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть», — цитирует слова Мутко агентство «РИА Новости».
Ранее руководитель РФС заявлял, что товарищеский матч между российской и румынской сборными состоится в Казани 14 ноября, но при этом он отмечал, что российская сторона при организации предстоящей встречи будет учитывать погодные условия в столице Татарстана.
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