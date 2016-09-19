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Матч с Румынией могут перенести из Казани в Грозный или Махачкалу

Глава РФС Виталий Мутко считает, что в столице Татарстана в ноябре может быть достаточно холодно

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил о том, что футбольная организация готова рассмотреть вариант проведения товарищеского матча национальных сборных России и Румынии на юге страны, в частности, в Грозном (Республика Чечня) или Махачкале (Республика Дагестан).

«Мы готовы рассматривать юг страны — Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть», — цитирует слова Мутко агентство «РИА Новости».

Ранее руководитель РФС заявлял, что товарищеский матч между российской и румынской сборными состоится в Казани 14 ноября, но при этом он отмечал, что российская сторона при организации предстоящей встречи будет учитывать погодные условия в столице Татарстана.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Матч с Румынией могут перенести из Казани в Грозный или Махачкалу

Глава РФС Виталий Мутко считает, что в столице Татарстана в ноябре может быть достаточно холодно

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Сергей Лисин

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