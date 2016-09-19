Песков: победа «Единой России» на выборах стала вотумом доверия Путину

По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тот факт, что большинство избирателей отдали свои голоса депутатам партии «Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму РФ, демонстрирует внушительный вотум доверия президенту страны Владимиру Путину.

«Я на этот вопрос не могу ответить, но очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента. Очередной раз президент получил такой внушительный вотум доверия от народа страны», — сообщил пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли победа «Единой России» в парламентских выборах на планы по участию Владимира Путина в президентской гонке 2018 года.

Напомним, по итогам подсчета 95,26% протоколов по федеральному округу на выборах в нижнюю палату российского парламента партия «Единая Россия» продолжает лидировать с 54,19% голосов. Из 450 мест в Госдуме РФ единороссы займут 140 кресел по общефедеральному списку и 203 места одномандатников.