В Кремле назвали чудовищным удар коалиции по сирийским военным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что авиаудар коалиции во главе США по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор ставит под угрозу режим прекращения огня в САР.



По мнению официального представителя Кремля, сирийская правительственная армия — единственная сторона конфликта, которая соблюдает режим перемирия в Сирийской Арабской Республике.



«Пока ситуация оставляет желать лучшего. Вы знаете, об этом говорили наши военные, что де-факто единственной стороной, которая соблюдает это перемирие, продолжают оставаться только вооруженные силы Сирийской Арабской Республики», — сказал Песков.



При этом пресс-секретарь президента России отметил, что о дальнейшей судьбе режима прекращения огня в Сирии ответить однозначно очень сложно.



По его словам, авиаудар, который США якобы по ошибке нанесли по сирийским войскам, является чудовищным происшествием.

«Всё это, конечно, ставит под угрозу режим прекращения огня. Сейчас очень сложная ситуация, но вы знаете, что продолжается работа, в том числе и наш министр иностранных дел со своим коллегой постоянно находятся на связи», — подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что телефонные переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой в связи с последними событиями в Сирии пока не планируются.



«Нет. В настоящий момент каких-либо нет планов по телефонному разговору», — заявил он.

Напомним, 17 сентября представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВВС международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) нанесли четыре удара по позициям сирийской армии, в результате погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.

