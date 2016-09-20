Баг Холл: «На съемках сериала про Harley‑Davidson я сломал ключицу»

На канале Discovery стартовал премьерный показ игрового сериала «Харли и братья Дэвидсон» (16+). Исполнители главных ролей Роберт Арамайо и Баг Холл рассказали корреспонденту «Известий» о травмах, любви к мотоциклам и знакомстве с потомками своих героев.



— До съемок в сериале вы умели управлять мотоциклом?



Роберт Арамайо: Нет. Я даже не знал, что с этим связана целая культура.

Баг Холл: Я, напротив, часто ездил. Впервые сел на мотоцикл в подростковом возрасте, до 20 лет исколесил всю Америку, немного прокатился по Мексике. Водить машину научился всего несколько лет назад, так что мотоциклы были моей жизнью.



— Роберт, похоже, с вашим «опытом» вождения без травм не обошлось.



Б.Х.: А вот и нет! Роберт остался цел, а вот я сломал ключицу уже на второй день съемок, и первые две недели моей главной задачей было этого не показать (смеется).

Р.А.: Для меня самой сложной стала другая задача — понять, как думал Билл Харли. Он был чрезвычайно талантливым во многих аспектах: в творческом смысле — креативным, а в техническом — у него было глубочайшее понимание проектирования и дизайна.



— Расскажите, какими были люди, раз и навсегда перевернувшие мировую мото-историю?



Б.Х.: В телесериале Артур Дэвидсон будет показан как искусный продавец. Но, к сожалению, зрители не узнают о его любви к природе, рыбалке и миру, потому что это не вошло в сериал.

Р.А.: Думаю, эта любовь, о которой упомянул Баг, была общей чертой братьев. В случае Билла она находит воплощение в его умении творчески самовыражаться. В начале истории он просто рисовал, потому что ему это просто нравилось, а потом применил свой талант в создании моделей мотоциклов.



— Что нового вы о них узнали? Публику ждут любопытные подробности?



Б.Х.: Они всегда застегивали только нижние пуговицы пиджака. И мы всегда следили за тем, чтобы соответствовать их стилю в кадре (смеется).

Р.А.: По ходу развития сюжета также можно будет увидеть процесс изобретения каких-то деталей мотоцикла, к примеру определенного бензобака, и некоторые моменты из истории создания мотоциклов.



— С кем вы консультировались, когда готовились к работе над сериалом? Удалось познакомиться с наследниками легендарных Харли и братьев Дэвидсон?



Б.Х.: Мы познакомились с Вилли Дж. Дэвидсоном (внук основателя компании. — «Известия»), а также посетили завод Harley‑Davidson в Милуоки, где встретились с куратором их музея. Он показал нам оригинальные чертежи Билла Харли, документы компании, подписанные всеми ее членами. Мы получили возможность увидеть настоящие материальные исторические свидетельства того, что наши герои рисовали и писали, чего они касались.

Р.А.: Мы буквально своими глазами увидели весь этот поистине исторический процесс. Как Харли и братья Дэвидсон создали мотоцикл, как совершенствовали его в течение всей жизни... Они начинали с компании по производству мотоциклов, а в итоге создали новую культуру и стиль жизни.



Справка «Известий»

Сериал «Харли и братья Дэвидсон» основан на реальных событиях. Его герои — основатели гигантской мотокорпорации Уильям Харли, Артур Дэвидсон и два его брата Уолтер и Уильям. В свои двадцать с небольшим они были полны оптимизма и грандиозных планов, однако реальность оказалась еще более яркой, чем все фантазии.

«Харли и братья Дэвидсон»

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Более ста лет назад школьные друзья Уильям Харли и братья Дэвидсон собрали в гараже ничем не примечательный велосипед с мотором Фото: пресс-служба Discovery Channel

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По завершении работы юноши поняли, что их творение не в состоянии покорить даже скромные холмы Милуоки без помощи педалей. Они решили оставить свой велосипед с двигателем как первый, не очень удачный опыт и немедленно начали работу над новым, более современным мотоциклом. Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Над самым первым проектом для маленького двигателя объёмом 115 см³ его создатели работали целых два года Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Более современный «настоящий» мотоцикл Harley-Davidson имел двигатель объемом 405 см³ весом чуть менее 13 кг Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Трубчатая рама и двигатель большего объёма сделали новую модель Харли-Дэвидсон уже не велосипедом с мотором, а мотоциклом в современном понимании Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Прототип нового мотоцикла был создан в сарае размером 3 на 5 метров, который стоял во дворе дома семьи Дэвидсонов Фото: пресс-служба Discovery Channel

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В 1905 году первый дилер Harley-Davidson продал три мотоцикла из дюжины собранных в сарае Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Прототип первого «настоящего» мотоцикла в 1904 году принял участие в мотогонках на State Fair Park Фото: пресс-служба Discovery Channel

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Гонщиком Harley-Davidson был Эдуард Хилдебранд, он закончил гонку четвёртым Фото: пресс-служба Discovery Channel

Фотография 10 из 11:

Эта гонка стала первым документированным появлением мотоцикла Харли-Дэвидсон Фото: пресс-служба Discovery Channel

Фотография 11 из 11:

В 1906 году Харли и Дэвидсон построили свою первую фабрику Фото: пресс-служба Discovery Channel

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