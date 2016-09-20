Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Баг Холл: «На съемках сериала про Harley‑Davidson я сломал ключицу»

История легендарного мотобренда выходит на телеэкраны

Фото: ТАСС/Zuma/ALowe

На канале Discovery стартовал премьерный показ игрового сериала «Харли и братья Дэвидсон» (16+). Исполнители главных ролей Роберт Арамайо и Баг Холл рассказали корреспонденту «Известий» о травмах, любви к мотоциклам и знакомстве с потомками своих героев.

— До съемок в сериале вы умели управлять мотоциклом? 

Роберт Арамайо: Нет. Я даже не знал, что с этим связана целая культура.

Баг Холл: Я, напротив, часто ездил. Впервые сел на мотоцикл в подростковом возрасте, до 20 лет исколесил всю Америку, немного прокатился по Мексике. Водить машину научился всего несколько лет назад, так что мотоциклы были моей жизнью. 

— Роберт, похоже, с вашим «опытом» вождения без травм не обошлось.

Б.Х.: А вот и нет! Роберт остался цел, а вот я сломал ключицу уже на второй день съемок, и первые две недели моей главной задачей было этого не показать (смеется).

Р.А.: Для меня самой сложной стала другая задача — понять, как думал Билл Харли. Он был чрезвычайно талантливым во многих аспектах: в творческом смысле — креативным, а в техническом — у него было глубочайшее понимание проектирования и дизайна.

— Расскажите, какими были люди, раз и навсегда перевернувшие мировую мото-историю? 

Б.Х.: В телесериале Артур Дэвидсон будет показан как искусный продавец. Но, к сожалению, зрители не узнают о его любви к природе, рыбалке и миру, потому что это не вошло в сериал.

Р.А.: Думаю, эта любовь, о которой упомянул Баг, была общей чертой братьев. В случае Билла она находит воплощение в его умении творчески самовыражаться. В начале истории он просто рисовал, потому что ему это просто нравилось, а потом применил свой талант в создании моделей мотоциклов.

— Что нового вы о них узнали? Публику ждут любопытные подробности?

Б.Х.: Они всегда застегивали только нижние пуговицы пиджака. И мы всегда следили за тем, чтобы соответствовать их стилю в кадре (смеется).

Р.А.: По ходу развития сюжета также можно будет увидеть процесс изобретения каких-то деталей мотоцикла, к примеру определенного бензобака, и некоторые моменты из истории создания мотоциклов.

— С кем вы консультировались, когда готовились к работе над сериалом? Удалось познакомиться с наследниками легендарных Харли и братьев Дэвидсон?

Б.Х.: Мы познакомились с Вилли Дж. Дэвидсоном (внук основателя компании. — «Известия»), а также посетили завод Harley‑Davidson в Милуоки, где встретились с куратором их музея. Он показал нам оригинальные чертежи Билла Харли, документы компании, подписанные всеми ее членами. Мы получили возможность увидеть настоящие материальные исторические свидетельства того, что наши герои рисовали и писали, чего они касались. 

Р.А.: Мы буквально своими глазами увидели весь этот поистине исторический процесс. Как Харли и братья Дэвидсон создали мотоцикл, как совершенствовали его в течение всей жизни... Они начинали с компании по производству мотоциклов, а в итоге создали новую культуру и стиль жизни.

Справка «Известий»

Сериал «Харли и братья Дэвидсон» основан на реальных событиях. Его герои — основатели гигантской мотокорпорации Уильям Харли, Артур Дэвидсон и два его брата Уолтер и Уильям. В свои двадцать с небольшим они были полны оптимизма и грандиозных планов, однако реальность оказалась еще более яркой, чем все фантазии.

«Харли и братья Дэвидсон»

​​​​​​​

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Баг Холл: «На съемках сериала про Harley‑Davidson я сломал ключицу»

Баг Холл: «На съемках сериала про Harley‑Davidson я сломал ключицу»История легендарного мотобренда выходит на телеэкраны

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке