Баг Холл: «На съемках сериала про Harley‑Davidson я сломал ключицу»

История легендарного мотобренда выходит на телеэкраны
Фото: ТАСС/Zuma/ALowe
На канале Discovery стартовал премьерный показ игрового сериала «Харли и братья Дэвидсон» (16+). Исполнители главных ролей Роберт Арамайо и Баг Холл рассказали корреспонденту «Известий» о травмах, любви к мотоциклам и знакомстве с потомками своих героев.
— До съемок в сериале вы умели управлять мотоциклом?
Роберт Арамайо: Нет. Я даже не знал, что с этим связана целая культура.
Баг Холл: Я, напротив, часто ездил. Впервые сел на мотоцикл в подростковом возрасте, до 20 лет исколесил всю Америку, немного прокатился по Мексике. Водить машину научился всего несколько лет назад, так что мотоциклы были моей жизнью.
— Роберт, похоже, с вашим «опытом» вождения без травм не обошлось.
Б.Х.: А вот и нет! Роберт остался цел, а вот я сломал ключицу уже на второй день съемок, и первые две недели моей главной задачей было этого не показать (смеется).
Р.А.: Для меня самой сложной стала другая задача — понять, как думал Билл Харли. Он был чрезвычайно талантливым во многих аспектах: в творческом смысле — креативным, а в техническом — у него было глубочайшее понимание проектирования и дизайна.
— Расскажите, какими были люди, раз и навсегда перевернувшие мировую мото-историю?
Б.Х.: В телесериале Артур Дэвидсон будет показан как искусный продавец. Но, к сожалению, зрители не узнают о его любви к природе, рыбалке и миру, потому что это не вошло в сериал.
Р.А.: Думаю, эта любовь, о которой упомянул Баг, была общей чертой братьев. В случае Билла она находит воплощение в его умении творчески самовыражаться. В начале истории он просто рисовал, потому что ему это просто нравилось, а потом применил свой талант в создании моделей мотоциклов.
— Что нового вы о них узнали? Публику ждут любопытные подробности?
Б.Х.: Они всегда застегивали только нижние пуговицы пиджака. И мы всегда следили за тем, чтобы соответствовать их стилю в кадре (смеется).
Р.А.: По ходу развития сюжета также можно будет увидеть процесс изобретения каких-то деталей мотоцикла, к примеру определенного бензобака, и некоторые моменты из истории создания мотоциклов.
— С кем вы консультировались, когда готовились к работе над сериалом? Удалось познакомиться с наследниками легендарных Харли и братьев Дэвидсон?
Б.Х.: Мы познакомились с Вилли Дж. Дэвидсоном (внук основателя компании. — «Известия»), а также посетили завод Harley‑Davidson в Милуоки, где встретились с куратором их музея. Он показал нам оригинальные чертежи Билла Харли, документы компании, подписанные всеми ее членами. Мы получили возможность увидеть настоящие материальные исторические свидетельства того, что наши герои рисовали и писали, чего они касались.
Р.А.: Мы буквально своими глазами увидели весь этот поистине исторический процесс. Как Харли и братья Дэвидсон создали мотоцикл, как совершенствовали его в течение всей жизни... Они начинали с компании по производству мотоциклов, а в итоге создали новую культуру и стиль жизни.
Справка «Известий»
Сериал «Харли и братья Дэвидсон» основан на реальных событиях. Его герои — основатели гигантской мотокорпорации Уильям Харли, Артур Дэвидсон и два его брата Уолтер и Уильям. В свои двадцать с небольшим они были полны оптимизма и грандиозных планов, однако реальность оказалась еще более яркой, чем все фантазии.
«Харли и братья Дэвидсон»
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel
-
Фото: пресс-служба Discovery Channel