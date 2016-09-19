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В Кремле не подтвердили планы по созданию Министерства госбезопасности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ

В Кремле не подтвердили информацию о якобы готовящейся реформе силовых ведомств, в результате которой, по сообщениям СМИ, может появиться Министерство государственной безопасности.

«Не могу», — заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить подготовку к реформе силовых ведомств.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в России в ходе реформы силовых ведомств предполагается создать Министерство госбезопасности (МГБ). Новая структура якобы может быть создана на основе ФСБ, а также затронет МВД, Минобороны и МЧС.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В Кремле не подтвердили планы по созданию Министерства госбезопасности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ

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