В Кремле не подтвердили планы по созданию Министерства госбезопасности

В Кремле не подтвердили информацию о якобы готовящейся реформе силовых ведомств, в результате которой, по сообщениям СМИ, может появиться Министерство государственной безопасности.

«Не могу», — заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить подготовку к реформе силовых ведомств.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в России в ходе реформы силовых ведомств предполагается создать Министерство госбезопасности (МГБ). Новая структура якобы может быть создана на основе ФСБ, а также затронет МВД, Минобороны и МЧС.