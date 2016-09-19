Путин встретится с лидерами победивших на выборах партий

Президент России Владимир Путин встретится с представителями победивших на выборах в Государственную думу партий. Дата встречи пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами в понедельник.

«Мы знаем, что традиционно такие встречи проходят. Когда будет назначена дата, мы сообщим вам о такой встрече на этот раз», — сказал он.

Ранее глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев сообщил, что лидеры партий рассчитывают на встречу с Владимиром Путиным в конце следующей недели.

Напомним, выборы в Государственную думу прошли в России в единый день голосования — 18 сентября.

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