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В Кремле уверены, что ЦИК отреагирует на все нарушения на выборах

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что существует определенная процедура при подаче жалоб в комиссию и ведомство предпримет соответсвующие меры по всем поступающим сигналам

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что по всем сообщениям о нарушениях на прошедших 18 сентября выборах депутатов Госдумы РФ будут приняты соответствующие меры.

— Мы исходим из того, что, собственно, председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что по всем нарушениям будут предприняты необходимые действия, — сообщил Дмитрий Песков журналистам.

Он пояснил, что существует определенная процедура при направлении жалоб в Центризбирком и по всем поступающим сигналам обязательно будут приниматься соответствующие меры.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по каждой жалобе на нарушение в ходе выборов депутатов Госдумы седьмого созыва будет проведено разбирательство, если эта информация будет подкреплена фактами.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В Кремле уверены, что ЦИК отреагирует на все нарушения на выборах

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что существует определенная процедура при подаче жалоб в комиссию и ведомство предпримет соответсвующие меры по всем поступающим сигналам

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