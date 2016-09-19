Киев намерен внести в санкционный список организаторов выборов в Крыму

Власти Украины намерены включить в санкционные списки лиц, которые принимали участие в организации и проведении выборов депутатов нижней палаты российского парламента на территории Крыма, сообщили в пресс-службе МИД республики.



«Украина передаст также всем своим международным партнерам перечень лиц, непосредственно причастных к организации избирательного фарса в Крыму, и тех, кто принимал участие в незаконных выборах, для включения их в санкционные списки», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В МИД Украины также обвинили Россию в том, что проведение голосования в регионе якобы нарушает основополагающие нормы и принципы международного права.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории региона референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе) высказались в поддержку воссоединения с Россией. При этом украинские власти по-прежнему не признают результатов волеизъявления жителей региона и считают Крым временно оккупированной территорией. Власти РФ неоднократно заявляли, что голосование было проведено в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее Киев заявлял о намерении запретить проведение голосования на территории российских дипмиссий на Украине. При этом власти республики сообщили, что они откажутся от этой меры, только если Россия не станет проводить выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какими странами.