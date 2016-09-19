«Российским хоккеистам надо улучшать игру в нападении на Кубке мира»

В воскресенье хоккеисты сборной России стартовали на Кубке мира в Торонто с поражения от Швеции (1:2) в матче первого тура группового турнира. Теперь для выхода в полуфинал подопечным Олега Знарка нельзя проигрывать в матчах со сборной молодых хоккеистов Северной Америки (до 23 лет) и национальной командой Финляндии.

— Если бы наши ребята играли так же активно, как в третьем периоде, мы могли бы добиться положительного результата, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 1988 года, трехкратный чемпион мира Илья Бякин. — Другое дело, что и игра в третьей двадцатиминутке является скорее следствием того, что Швеция дала России развернуться. Я даже удивился, что шведы, ослабленные травмами нескольких игроков, так надежно и без ошибок отыграли большую часть встречи. Сыграли строго и старались не рисковать. Россия ничего не смогла сделать — наши старались, но соперник не дал им создать ничего. Потом, в третьем периоде, Овечкину все-таки удалось забросить шайбу, и Швеция дрогнула, стала откровенно играть на удержание. Россияне выглядели уже получше, стали действовать агрессивней, и игра в атаке начала получаться. Но не хватило времени. В любом случае нам нужно очень серьезно улучшать атакующие действия, если мы хотим за что-то бороться на этом Кубке мира.

О проблемах сборной России в атаке говорит и легендарный советский нападающий Борис Майоров. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, в игре со шведами нашей национальной команде не хватило физических кондиций и сыгранности.

— Подопечные Олега Знарка не показали той игры, которую могли, — сказал «Известиям» Майоров. — В первую очередь, я не увидел сыгранности между игроками. Также я могу отметить слабые физические кондиции по сравнению с оппонентом. Пропустить две шайбы от сильного соперника — в этом нет ничего страшного. Но забивать нужно больше. Один гол в матче со шведами — не лучший результат линии нападения. Безусловно, в этом аспекте нашей команде нужно прибавлять.

По мнению Ильи Бякина, для того чтобы обыграть североамериканцев и финнов, России необходимо на протяжении всего игрового времени демонстрировать тот же уровень, что был показан в третьем периоде встречи со шведами.

— Радует, что хоккеисты отдаются игре полностью, надеюсь, это сыграет свою роль в будущем, — отметил экс-хоккеист сборных СССР и России. — Со сборной Северной Америки только так можно будет добиться приемлемого результата. С этим соперником надо будет всю игру провести на том уровне, что был в третьем периоде против Швеции. Североамериканская молодежь сейчас выглядит более свежо, чем все остальные участники этого Кубка мира. Такое впечатление, что они по окончании прошлого сезона НХЛ не уходили в отпуск, а всё лето тренировались. Поэтому к Кубку подошли в оптимальном тонусе. Видно, что остальные хоккеисты только вернулись из отпуска и еще втягиваются в ритм турнира. А североамериканцы без раскачки сыграли с финнами, как будто у них сезон не заканчивался.



Собеседник «Известий», в середине 1990-х выступавший в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс», высоко оценивает идею НХЛ как организатора Кубка мира заявить в качестве участников молодежную сборную Северной Америки.

— НХЛ обкатывает на Кубке мира молодежь, — сказал Бякин. — Для них это фактически предсезонный турнир: американцы и канадцы с его помощью готовятся к сезону, попутно зарабатывая деньги для лиги. Возможно, у более возрастных американцев этот процесс чуть затянулся, поэтому они были вчистую обыграны сборной Европы, собравшейся позже всех. А идея с молодой командой достаточно здравая, поскольку через игры с лучшими игроками мира из европейских сборных они набираются опыта и повышают свое мастерство. В этой команде и так многие хоккеисты уже проходят в состав своих клубов в НХЛ, но Кубок мира ускорит их выход на ключевые роли в лиге. Но при всем этом бороться с ними сборная России может. Понятно, что очень тяжело физически поддерживать тот уровень игры, что был в третьем периоде со Швецией, но это нужно делать, выступая через не могу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

