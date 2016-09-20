«После каждой победы Гаджиев в раздевалке кричит: «Амкар!»

Пермский «Амкар» стал главным открытием старта сезона РФПЛ. После семи туров подопечные Гаджи Гаджиева уверенно держатся в группе лидеров. В минувшем туре пермяки одержали волевую победу над «Тереком» (1:3) и упрочили свои позиции в национальном первенстве. Корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с 27-летним форвардом «Амкара» Александром Салугиным. В эксклюзивном интервью нападающий рассказал о победе над грозненской командой, желании вернуть болельщиков на трибуны, а также провел аналогию между «Амкаром» и «Ростовом».



— Как удалось перевернуть ход игры с «Тереком» и одержать победу?

— Хоть «Терек» и забил быстрый гол, не было ощущения, что им удастся так просто переиграть нас, как это было в прошлом году. Тогда мы пропустили первый гол, затем второй и даже не огрызнулись. В этот же раз была какая-то уверенность в своих силах — все-таки, по ходу этого сезона мы стабильно набирали очки. Не было даже мыслей о том, что можем проиграть «Тереку». Кроме того, мне показалось, что ошибка вратаря грозненцев в случае с первым голом оказала психологическое давление на всю их команду.



— В интернете появилась фотография из командной раздевалки, где «Амкар» празднует победу над «Тереком». Такое происходит после каждого матча или игра с «Тереком» была принципиальной?



— Это происходит после каждой победы. У нас есть определенный ритуал: Муслимыч (главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. — «Известия») заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!» А вся команда подхватывает его клич. Так было и в Грозном.

— «Амкар» уже начинают сравнивать с «Ростовом» прошлого сезона. Сами видите что-то общее между командами?

— Некоторые параллели можно провести. Тем более Гаджи Гаджиев давно знаком с Курбаном Бердыевым. Также есть схожесть и в тактическом построении игры. Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова». Хотя пока об этом говорить еще рано.

— После матча Гаджи Гаджиев сказал, что посвящает эту победу своему бывшему ассистенту Андрею Гусину — в этот день исполнилось два года со дня его смерти. До игры команда знала об этой дате?

— Честно говоря, лично я не знал. Наверное, кто-то из ребят и из тренерского штаба знал об этом. Также за день до игры ушел из жизни отец одного из тренеров «Амкара» — Арслана Халимбекова. Поэтому посвящаем нашу победу ему и Андрею Гусину.

— Несмотря на улучшившиеся результаты, посещаемость домашних игр «Амкара» падает. Не обидно?

— В Перми всегда так: летом все в лесу, за грибами ходят, а как прохладнее становится — все на стадион идут. Но в целом, конечно, зрителей приходит не так много. Надеюсь, наши результаты вернут болельщиков на трибуны.

— В ноябре «Амкару» предстоит в гостях сыграть с ЦСКА. Для вас армейский клуб далеко не чужой. Есть какая-то дополнительная мотивация сыграть на новом стадионе красно-синих?

— Конечно. ЦСКА — клуб, который воспитал меня, и будет приятно побывать на их новой арене. Лично поздравлю армейцев с таким событием. Но в игре, надеюсь, мы их огорчим. Возможно, это удастся сделать и мне.

— Вы забили один из самых красивых голов этого сезона — в ворота «Томи» в 6-м туре. Этот мяч придал вам уверенности? Появилось желание пробивать с дальних дистанций?

— Уверенность была и так. Просто иногда не хватает игрового времени, чтобы показать весь свой потенциал. Уже в матче с «Тереком» хотел вновь попробовать пробить с дальней дистанции, но судья свистнул в самый неподходящий момент.



— Не расстроило, что ваш гол не был признан лучшим голом тура, по мнению болельщиков?



— На самом деле я не придаю этим рейтингам особого значения. Это всё интересно в основном прессе и болельщикам. Понятно, что у «Спартака» в разы больше поклонников, чем у «Амкара» и они в любом случае будут голосовать за своих.

— В предстоящем туре «Амкар» встретится с аутсайдером РФПЛ — «Крыльями Советов». Не будет ли у вас предвзятого отношения к команде, замыкающей таблицу?

— Мы стараемся не заглядывать в турнирную таблицу. Не стоит после 7-го тура обращать внимание, на каком месте «Крылья» и на каком месте «Амкар». Преждевременно судить, кто аутсайдер, а кто лидер. Поэтому мы настраиваемся на матч с самарцами как на очередную игру с нашими конкурентами, грубо говоря, за выживание в премьер-лиге.

— Ваш бывший клуб — «Торпедо» — полностью рассчитался с вами по задолженностям?

— «Торпедо» погасило долги, но не все. Где-то урезали, где-то вычли налог. Премиальные отдали не до конца, квартирные деньги не выплатили... Думаю, в итоге мне недодали 600–700 тыс. Но так как я ни в какие инстанции не обращался, больше мне, наверное, ничего не вернут.

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