С заботой о Европе

«Газпром» продолжает улучшать показатели экспорта газа на европейском направлении. 16 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе своего визита в Париж сообщил, что концерн фиксирует повышенный спрос на российский газ в странах по маршруту газопровода «Северный поток-2». «Например, рост наших поставок в Германию с 1 по 15 сентября составил 27,9% по отношению к первой половине сентября 2015 года, в Австрию — 39,7%, в Данию — 221,8%. Проект «Северный поток-2» реализуется в соответствии с графиком», — уточнил он. Согласно плану, магистраль планируется ввести в строй к концу 2019 года.

Кроме того, в ходе визита Алексея Миллера в Париж отмечалось, что поставки «Газпромом» российского газа во Францию с 1 января по 13 сентября 2016 года составили 8 млрд кубометров, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Фиксируются успехи у концерна и в части продвижения инфраструктурных проектов по доставке газа в Европу. «Газпром» получил очередные разрешения от Турции на строительство газопровода «Турецкий поток». Как уточнила компания, в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта по дипломатическим каналам уже получены допуски от Анкары на прокладку морского участка магистрали. Правда, пока не поясняется, о каком конкретно отрезке газопровода идет речь, но можно предположить, что это — бывший участок «Южного потока» (South Stream), который, как известно, заменил «Турецкий поток».

Стоит напомнить, что глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Москва планирует в октябре выйти на подписание межправительственного соглашения с Анкарой по проекту «Турецкий поток».

Анкара допускает возможность поставок в Европу российского газа по «Турецкому потоку» на турецко-греческую границу. Как известно, дальше вести магистраль росхолдингу не позволяют пресловутые брюссельские нормы Третьего энергопакета.

Греция, которая стоит за Турцией как следующий транзитер российского газа по маршруту «Турецкого потока», тоже обозначила свою потенциально продуктивную позицию, хотя и с традиционными оглядками на Брюссель. Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис назвал выгодным проект строительства газопровода через свою территорию для поставок газа из России в Европу и уже выразил готовность участвовать в нем. Правда, поставив это участие в зависимость от решения Европейской комиссии.

Сегодня есть понимание, что как минимум две ветки «Турецкого потока» мощностью свыше 16 млрд кубометров газа в год каждая имеют высокие шансы быть построенными — газ по одной пойдет на нужды Турции, по второй — транзитом на экспорт в страны Старого Света. Вопрос только в том, как быстро Европа будет готова синхронизироваться в стройке приемной инфраструктуры, прокладывая магистраль к турецко-греческой границе. По крайней мере европейцам уже известен параметр мощности проектируемой трубы.

Как вариант от границы с Турцией магистраль «Газпрома» может продолжить проект ITGI Poseidon через Грецию на юг Италии, по которому есть наработки.

Что касается болгарской транзитной альтернативы на юге, то София сегодня вроде бы окончательно выпала из конфигурации трансчерноморского проекта «Газпрома», так как концерн сосредоточился на Турции.

Однако и здесь все-таки рано ставить точку — политическое поле на Балканах весьма переменчиво, поэтому вероятен и новый пасьянс с элементами реанимации былых газопроводных маршрутов на южноевропейском фронте российского холдинга для диверсификации экспортных потоков газа.

Есть динамика и в продвижении трансбалтийского маршрута «Газпрома». 16 сентября компания Nord Stream 2 AG подала заявку в правительство Швеции на строительство «Северного потока-2», протяженность которого по континентальному шельфу этой страны превысит 500 км.

«Газпром» уделяет внимание и подготовке европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к зиме. В частности, 13 сентября в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в России Славенко Терзича. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о ПХГ «Банатский Двор» — одном из крупнейших в Юго-Восточной Европе. «Газпром» продолжает активную подготовку хранилища к предстоящему осенне-зимнему периоду. Газ закачивается в резервуар в соответствии с планом.

В целом можно заключить, что положение российского холдинга на европейском газовом рынке сейчас заметно укрепляется. Жесткая риторика отдельных стран Старого Света с русофобским уклоном и страшилками о гегемонии «Газпрома» с приближением отопительного сезона сошла на нет. К тому же заметно, что Брюсселем сейчас почти сняты с повестки всевозможные активные обсуждения альтернативных российским газопроводам строек-фантомов.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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