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Результаты выборов на участке под Белгородом отменили из-за вброса

Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что избирком Белгородской области аннулировал результаты голосования на одном из участков в регионе из-за вброса бюллетеней.

По словам председателя ЦИК, члены участковой избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием наблюдателей, осуществили вброс бюллетеней в урны для голосования. Заявление Эллы Памфиловой на брифинге цитирует «РИА Новости».

О нарушении стало известно благодаря записи на телефоне одного из наблюдателей. Отмечается, что перед уходом он оставил включенной видеокамеру.

«Прокуратура сейчас проводит проверку, а областной избирательной комиссией принято решение об отмене результатов выборов на данном участке», — пояснила председатель ЦИК.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия предпримет необходимые меры по каждой жалобе на нарушение в ходе выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, прошедших 18 сентября.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Результаты выборов на участке под Белгородом отменили из-за вброса

Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

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