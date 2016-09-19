Результаты выборов на участке под Белгородом отменили из-за вброса

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что избирком Белгородской области аннулировал результаты голосования на одном из участков в регионе из-за вброса бюллетеней.



По словам председателя ЦИК, члены участковой избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием наблюдателей, осуществили вброс бюллетеней в урны для голосования. Заявление Эллы Памфиловой на брифинге цитирует «РИА Новости».

О нарушении стало известно благодаря записи на телефоне одного из наблюдателей. Отмечается, что перед уходом он оставил включенной видеокамеру.

«Прокуратура сейчас проводит проверку, а областной избирательной комиссией принято решение об отмене результатов выборов на данном участке», — пояснила председатель ЦИК.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия предпримет необходимые меры по каждой жалобе на нарушение в ходе выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, прошедших 18 сентября.

