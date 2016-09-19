В США на 74-м году жизни скончалась звезда фильма «Звуки музыки»

Известная американская актриса Чармиан Карр скончалась на 74-м году жизни в американском штате Калифорния. Причиной смерти звезды известного фильма «Звуки музыки» стало старческое нарушение психики.



Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok

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В картине «Звуки музыки» Карр сыграла роль старшей дочери капитана фон Траппа Лисель. Эта роль прославила актрису на весь мир.



Фильм был снят на основе мюзикла, созданного по книге Марии Аугусты Трапп «Семья певцов фон Трапп» в 1965 году. Через год Чармиан Карр сыграла роль в мюзикле «Вечерний первоцвет». После этого Карр фактически ушла из профессии и посвятила жизнь семье.



Чармиан Карр в 2001 году выпустила книги «Лисель навсегда» и «Письма Лисель». На написание последней ее вдохновили письма, полученные от поклонников со всех концов планеты, пишут Дни.Ру.



По словам родственников актрисы, в последние годы жизни Чармиан Карр страдала редкой формой деменции и скончалась от осложнений, полученных из-за этого недуга.

