Владимир Путин положительно оценил результат выборов в Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что победа «Единой России» на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва является авансом со стороны граждан РФ и властям страны предстоит его отработать. Об этом российский лидер сказал на совещании с членами правительства.

Владимир Путин положительно оценил результат прошедших 18 сентября выборов и поблагодарил граждан страны, которые проголосовали на них.

— Прежде всего хочу поблагодарить граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свое отношение к происходящим у нас событиям, проявили ответственное отношение к делу и выразили свою позицию на этих выборах. Для правящей политической силы, ведущей политической силы, для партии «Единая Россия» результат хороший, — сообщил президент журналистам.

Глава государства подчеркнул, что россияне в нынешних непростых условиях выбирают стабильность и демонстрируют доверие правительству, которое опирается на «Единую Россию».

«В условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на «Единую Россию» в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны», — подчеркнул президент.



По мнению главы государства, результаты состоявшихся выборов стали отражением реакции жителей стран на попытки внешнего давления на Россию, угрозы и попытки дестабилизировать обстановку внутри государства.



Кроме того, президент отметил, что власти страны будут развивать многопартийность и поддерживать гражданское общество. При этом в экономике и социальной политике необходимо провести взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на эффективное повышение и изменение структуры экономики, считает Владимир Путин.

«Ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований. Нужно, безусловно, избавиться даже от намека на какую бы то ни было шоковую терапию. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей и уровень их доходов», — подчеркнул президент.

При этом российский лидер выразил надежду на то, что новый парламент сможет объединить свои усилия для достижения названных целей.

